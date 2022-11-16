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Muğla'da tek başına umuda yolculuğa çıkan göçmen kurtarıldı

Muğla'da tek başına umuda yolculuğa çıkan göçmen kurtarıldı

Muğla Datça'da lastik botla umuda yolculuğa çıkan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bir kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.