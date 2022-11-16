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    Muğla'da tek başına umuda yolculuğa çıkan göçmen kurtarıldı

    Muğla Datça'da lastik botla umuda yolculuğa çıkan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bir kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 16.11.2022 - 18:54
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    Muğla'da tek başına umuda yolculuğa çıkan göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında, Datça açıklarında lastik bot içinde bir kaçak göçmen bulunduğu ihbarı aldı.

    Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen kaçak göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı.

    DHA'nın haberine göre, kıyıya çıkarılan kaçak göçmen, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Muğla da tek başına umuda yolculuğa çıkan göçmen kurtarıldı #1


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