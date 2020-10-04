Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Muğla'da tekneden 96 kaçak göçmen çıktı

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 04.10.2020 - 17:28
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 17:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da tekneden 96 kaçak göçmen çıktı

    Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi ortasından geçen Eşen Çayı'nın döküldüğü Karadere Mahallesi Özdere Plajı açıklarında, içerisinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu.

    YURT DIŞINA ÇIKACAKLARDI

    Teknede yapılan kontrollerde, 33'ü Suriye, 26'sı Afganistan, 24'ü Irak, 8'i Somali, 3'ü İran ve 2'si Mısır uyruklu olmak üzere toplam 96 kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

    Kaçak göçmenler, işlemleri için Sahil Güvenlik tarafından Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Muğla'da tekneden 96 kaçak göçmen çıktı VİDEO

    Muğla da tekneden 96 kaçak göçmen çıktı #1

    Muğla da tekneden 96 kaçak göçmen çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir