Muğla'da temizlik ateşi kontrolden çıktı: 10 dönüm kül oldu
Muğla Bodrum'da kontrolden çıkan temizlik ateşi, 10 dönüm alanı yakarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- 19.10.2022 - 18:58
- Güncelleme : 19.10.2022 - 19:57
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde bir vatandaş bahçesinde temizlik ateşi yaktı.
Bir süre sonra büyüyen ateş, makilik ve ağaçlık alana sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi bölgeye sevk edildi.
10 dönüm kül oldu
İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.
Muğla'da temizlik ateşi kontrolden çıktı: 10 dönüm kül oldu VİDEO