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    Muğla'da temizlik ateşi kontrolden çıktı: 10 dönüm kül oldu

    Muğla Bodrum'da kontrolden çıkan temizlik ateşi, 10 dönüm alanı yakarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • 19.10.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 19:57
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    Muğla'da temizlik ateşi kontrolden çıktı: 10 dönüm kül oldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde bir vatandaş bahçesinde temizlik ateşi yaktı.

    Bir süre sonra büyüyen ateş, makilik ve ağaçlık alana sıçradı.

    Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi bölgeye sevk edildi.

    10 dönüm kül oldu

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

    Muğla'da temizlik ateşi kontrolden çıktı: 10 dönüm kül oldu VİDEO

    Muğla da temizlik ateşi kontrolden çıktı: 10 dönüm kül oldu #1

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