Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Muğla’da Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

İHA

Muğla'da 48 EL 955 plakalı araç, Ula’dan Akyaka mahallesine seyir halinde iken 48 AGR 716 plakalı kamyonun arkasından çarpması sonucunda takla attı.

Ekipler olay yerine geldi

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri tarafından araç altında kalan Sami Teke otomobilden yaralı olarak çıkarılırken, araçta şoför olarak bulunan Sami Arı’nın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı olan Sami Teke Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, araç şoförü Sami Arı otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralının durumu iyi

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sami Teke’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.