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- Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 göçmen kurtarıldı
Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 26 sığınmacı kurtarıldı.
- AA
- 07.05.2020 - 23:49
İstanköy açıklarında Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
KADINALR VE ÇOCUKLAR DAHİL 26 KİŞİ KURTARILDI
Datça açıklarındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 Suriye uyruklu, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.