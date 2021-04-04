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    Muğla'da uyuşturucu, müzik aleti çantasında bulundu

    Milas ilçesinde mikrofon kablosuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 03:30
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    Muğla'da uyuşturucu, müzik aleti çantasında bulundu

    Muğla’da Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen bir araçta arama yapıldı.

    KABLOYA SARILI ŞEKİLDE BULUNDU

    Aramada müzik aleti çantası içerisinde yer alan mikrofon kablosuna sarılmış halde 70.19 gram metamfetamin ve 12.23 gram skunk ele geçirildi.

    Olayla ilgili İ. B. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

    Muğla da uyuşturucu, müzik aleti çantasında bulundu #1

    Muğla da uyuşturucu, müzik aleti çantasında bulundu #2

    Muğla da uyuşturucu, müzik aleti çantasında bulundu #3

    Muğla da uyuşturucu, müzik aleti çantasında bulundu #4


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