Muğla'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapan 33 yaşındaki K.R.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar sonucu K. R. ( 33) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etmiş, düzenlenen operasyon sonucu satış yaparken yakalanmış ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrollü serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Uyuşturucu madde satışı yaparken Narkotik polisleri tarafından suçüstü yakalanan ancak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kurtaran R. İçin alınan karara Savcılık itiraz etti.

TUTUKLANDI

Tekrar adliyeye çağrılan uyuşturucu taciri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yeniden sorgulanarak tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Belediye de sözleşmeli zabıta destek memuru olarak görev yapan K.R. hakkında Marmaris Belediyesi de şahsın iş akdinin fesih edildiğini duyurdu.









