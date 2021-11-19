Euro
12.731
1.32%
Dolar
11.2732
2.15%
Altın
670.67
1.54%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
642.001
-0.70%
BTXN Coin
21.47
2.33%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Muğla'da uyuşturucu taciri tutuklandı

    Muğla Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini yapan 33 yaşındaki K.R.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 21:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da uyuşturucu taciri tutuklandı

    Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar sonucu K. R. ( 33) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etmiş, düzenlenen operasyon sonucu satış yaparken yakalanmış ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrollü serbest bırakılmıştı.

    SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

    Uyuşturucu madde satışı yaparken Narkotik polisleri tarafından suçüstü yakalanan ancak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kurtaran R. İçin alınan karara Savcılık itiraz etti.

    TUTUKLANDI

    Tekrar adliyeye çağrılan uyuşturucu taciri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yeniden sorgulanarak tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

    Belediye de sözleşmeli zabıta destek memuru olarak görev yapan K.R. hakkında Marmaris Belediyesi de şahsın iş akdinin fesih edildiğini duyurdu.

    Muğla da uyuşturucu taciri tutuklandı #1

    Muğla da uyuşturucu taciri tutuklandı #2

    Muğla da uyuşturucu taciri tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir