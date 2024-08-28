Muğla'da yanan orman alanlarında yeşillendirme çalışmaları başladı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında 18 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için saha çalışmalarına başladı.

İHA

Muğla'da 18 Ağustos'ta çıkan yangınlarda birçok ormanlık alan zarar görmüştü.

Söndürülen yangınların ardından ekipler hızlıca harekete geçti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü, sorumluluk alanında 18 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için saha çalışmalarına başladı.

ETÜT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bu kapsamda, yanan alanların tekrar orman örtüsüne kavuşması için ağaçlandırma ve silvikültürel yöntemlerle ilgili arazi etüt çalışmaları yürütülüyor.

Etüt çalışmaları Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller'in başkanlığında, Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Silvikültür Şube Müdürü Melahat Gedik, Etüt Proje Başmühendisi Hüseyin Altuntaş ve Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalışmalar, yanan alanların en kısa sürede yeniden ormanla kaplanması ve ekosistemin eski haline dönmesi için titizlikle sürdürülüyor. Bölge Müdürlüğü, yangının ardından yapılan bu çalışmalarla bölgenin doğal dengesini koruma ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakma hedefine odaklanmış durumda.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)