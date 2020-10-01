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    Muğla’da yangın çıkan iş yeri kül oldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yeri, çıkan yangında küle döndü.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 02:35
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    Muğla’da yangın çıkan iş yeri kül oldu

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesinde bulunan Konacık Sanayi Sitesindeki bir oto lastik tamirhanesinde yangın çıktı. Elektrik aksamından dolayı çıkan yangın bir anda büyüdü.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Sanayi sitesindeki esnaf ve çevredeki vatandaşlar alev topuna dönen dükkanı şaşkın bakışlarla izledi. Bir andan büyüyen alevler tüm dükkanı sardı. Saniyeler içerisinde küle dönen dükkanı söndürmek için uzun uğraşlar veren itfaiye, yangını kontrol altına aldı.

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    DÜKKAN KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Diğer dükkanlara sıçramaması için itfaiye ekipleri önlem almayı da ihmal etmedi. Yangın sönmesinin ardından dükkan kullanılamaz hale geldi. Yoğun dumanların oluştuğu yangında 112 acil servis ekibi de hazır bekledi.

    Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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