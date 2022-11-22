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    Muğla'da yatarak motosiklet kullandı

    Muğla’da yatarak motosiklet kullanan sürücü, cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.
    • 22.11.2022 - 23:34
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    Muğla'da yatarak motosiklet kullandı

    Muğla'da Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi çevre yolu üzerinde bir motosikletlinin yatar şekilde ilerlediğini gören vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi.

    Ölüme meydan okudu

    İHA'nın haberine göre, tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, yatar vaziyette kullandığı motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık bir kilometre boyunca ölüme meydan okuyarak sürdü.

    Muğla'da yatarak motosiklet kullandı - Video

    Muğla da yatarak motosiklet kullandı #1

    Muğla da yatarak motosiklet kullandı #2


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