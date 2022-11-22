Muğla’da yatarak motosiklet kullanan sürücü, cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.

Muğla'da Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi çevre yolu üzerinde bir motosikletlinin yatar şekilde ilerlediğini gören vatandaş, o anları saniye saniye görüntüledi.

Ölüme meydan okudu

İHA'nın haberine göre, tehlikeli hareketler sergileyen motosiklet sürücüsü, yatar vaziyette kullandığı motosikleti trafik ışıklarına kadar yaklaşık bir kilometre boyunca ölüme meydan okuyarak sürdü.

Muğla'da yatarak motosiklet kullandı - Video





