Muğla'da yelken yarışlarında tekneler çarpıştı: Maddi hasar büyük
DHA

Muğla'da gerçekleşen yelken yarışlarında şiddetli rüzgar sporculara zor anlar yaşattı.

Açık Deniz Yelken Kulübü Kış Trofesi 5'inci Ayak Yarışları Bodrum açıklarında yapılan yarışa 25 teknede 220 katıldı.

Bir tekne battı

Olumsuz hava koşullarına rağmen yapılan yarışta, bir tekne ile çarpışan Sky Marine isimli tekne ağır hasar aldı. Karaya çekilmeye çalışılan tekne, Bardakçı Koyu önlerinde battı.

7 tekne hasar aldı

Yarışta 7 teknede hasar meydana gelirken, bazı sporcular sırasında denize düştü. Sporcular botlar yardımıyla kurtarılırken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yelken yarışmasında çarpışan iki tekneden biri battı #1
Yelken yarışmasında çarpışan iki tekneden biri battı #2
Yelken yarışmasında çarpışan iki tekneden biri battı #3
Yelken yarışmasında çarpışan iki tekneden biri battı #4
Yelken yarışmasında çarpışan iki tekneden biri battı #5
Yelken yarışmasında çarpışan iki tekneden biri battı #6
Yelken yarışmasında çarpışan iki tekneden biri battı #7