Muğla'da yelken yarışlarında tekneler çarpıştı: Maddi hasar büyük Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yelken yarışmasında çarpışan iki tekneden biri battı. 7 teknenin hasar gördüğü kazada denize düşen sporcular ile yapılan müdahalelerle kurtarıldı.

DHA Muğla'da gerçekleşen yelken yarışlarında şiddetli rüzgar sporculara zor anlar yaşattı. Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü Kış Trofesi 5'inci Ayak Yarışları Bodrum açıklarında yapılan yarışa 25 teknede 220 sporcu katıldı. Bir tekne battı Olumsuz hava koşullarına rağmen yapılan yarışta, bir tekne ile çarpışan Sky Marine isimli tekne ağır hasar aldı. Karaya çekilmeye çalışılan tekne, Bardakçı Koyu önlerinde battı. 7 tekne hasar aldı Yarışta 7 teknede hasar meydana gelirken, bazı sporcular kaza sırasında denize düştü. Sporcular botlar yardımıyla kurtarılırken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Kazayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.