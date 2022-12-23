Muğla’da yeni yıl öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü yen yıl öncesi kaçak ve sahte alkol denetimlerini arttırdı. Denetimlerde alkol satış işyerlerinde ekiplerce satılan değişik türdeki alkoller tek tek denetleniyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen denetimler devam ediyor.

700 şişe alkole el koyuldu



Denetimler çerçevesinde Muğla Menteşe ilçesinde bazı iş yeri ve depolarda yapılan aramalar sonucunda çok sayıda kaçak ve sahte olduğu değerlendirilen alkoller ele geçirildi.

İHA'nın haberine göre yapılan kontrollerde, yaklaşık 700 şişe alkole el konularak oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçildiği açıklandı.



