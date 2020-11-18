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    Muğla'da yuvarlanan tomrukların altında kalan adam öldü

    Kavaklıdere ilçesinde, ağaç kesmek için geldiği ormanlık alanda tomrukların altında kalan İsmail Şahan hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 21:19
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 21:32
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    Muğla'da yuvarlanan tomrukların altında kalan adam öldü

     

    Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Menteşe Mahallesi'nde, bölgede eşek mezarlığı olarak bilinen ormanlık alanda ağaç kesimi sonrası tomruklar bir bölgede toplandı.

    Bu sırada ağaç kesmek için bölgede olan İsmail Şahan yuvarlanan tomrukların altında kaldı.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    İsmail Şahan'ın cansız bedeni Kavaklıdere Devlet Hastanesi morguna  kaldırıldı. 
    Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Muğla da yuvarlanan tomrukların altında kalan adam öldü #1

    Muğla da yuvarlanan tomrukların altında kalan adam öldü #2

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