Muğla'daki büyük yangınların 2. yılı: Yanan alanlar tekrar yeşeriyor Muğla'da yanan alanların ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 75’i kızılçam ve 7’si karaçam olmak üzere 82 ton tohum serpildi. Bunun da yaklaşık 1 milyar 500 milyon adet çam tohumuna denk geldiği belirtildi.

DHA

Türkiye'de yakın tarihin en büyük orman yangınları, 2021 yılında yaşandı.

28 Temmuz 2021 günü Antalya Manavgat yangınıyla başlayan, ardından Adana ve Mersin Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanında peş peşe çıkan orman yangınlarına 29 Temmuz 2021 günü Marmaris'te çıkan yangın eklendi.

Aynı gün Bodrum Güvercinlik ve hemen ardından Köyceğiz yangınları çıktı. Yangınlar büyük alanlara yayıldı.

Devam eden günlerde ise Milas Beyciler ve Muğla Kavaklıdere bölgesinde yangın çıktı. Yangınları söndürmek için orman teşkilatıyla birlikte tüm kurum kuruluşlar ile vatandaşlar seferber oldu.

Çalışmalar günlerce sürdü.

Can ve mal kayıpları yaşandı.

15 günde 75 yangın çıktı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 29 Temmuz 2021 günü Marmaris yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos 2021 günü Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla geçen 15 günlük sürede 75 yangın çıktı.

Bu yangınların 4'ü çok büyük boyutlara ulaştı. Muğla'da ekipler, bu dönemde aynı anda 8 büyük orman yangınıyla mücadele etti. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan bu yangınlarda 52 bin 20 hektar orman zarar gördü.

Söndürme çalışmaları için seferber olundu

Söndürme çalışmalarında 2 bin 527 si orman personeli; teknik eleman orman mühendisi-orman muhafaza memuru-yangın söndürme işçisi olmak üzere, 9 bin 378'i diğer kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personel, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle birlikte 15 binin üzerinde insan görev aldı.

711’i orman teşkilatına ait olmak üzere belediye itfaiyeleri ve diğer kurumlardan 1500'ün üzerinde arazöz ve itfaiye aracı, 56'sı orman teşkilatı olmak üzere 500'ün üzerinde iş makinesi söndürme çalışmalarına katıldı.

Bunun yanında dış ülkelerden gelen destekle birlikte 54 helikopter ve 16 uçak hava gücü olarak görev yaptı.

Çalışmalarda 2 kişi şehit oldu

Marmaris'te Haziran 2021 de çıkan yangında yangın işçisi Görkem Hasdemir ve Temmuz 2021 de çıkan yangında gönüllü vatandaş Şahin Akdemir olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. 150 ev ve iş yeri yandı.

43 ü büyükbaş ve 532 si küçükbaş olmak üzere 575 hayvan öldü, 53 araç yandı.

Yanan alanların tamamı ağaçlandırıldı

Başta AFAD olmak üzere devletin diğer kurumları tarafından yangın mağduru vatandaşlara gerekli yardımlar ve desteklemeler yapıldı. Evlerini kaybeden vatandaşlar ilk etapta konteyner yardımı ve ardından kalıcı konutları yapıldı.

Yanan alanların tekrar yeşertilmesi konusunda orman teşkilatı çalışmaları yürüttü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürecinin ilk aşamasında alandaki yanan ağaçları temizledi.

2022 yılı sonu itibarıyla yanan alanlardaki ağaçlandırma çalışmaları tamamen bitirildi.

1 milyar 500 milyon adet çam tohumu serpildi

Yanan ağaçların sahalardan alınmasının ardından ağaçlandırma ve orman yetiştirme çalışmaların yapıldığı aşamaya geçildi. Bu anlamda yanan 52 bin 20 hektar alanın; 29 bin 786 hektarlık bölümünde, yanan ağaçların kozalaklarından düşen tohumlardan oluşan çimlenme olan doğal gençleştirme, 2 bin 948 hektarlık bölümünde, toprak hazırlanıp, tohum serpilerek yapılan suni gençleştirme yöntemi, 4 bin 542 hektarlık bölümünde toprak sürülmeden tohum serpilerek yapılan rehabilitasyon çalışması, 2 bin 258 hektarlık bölümünde fidan dikimi yöntemleri uygulandı.

12 bin 486 hektarlık kısmında aşırı kayalık ve eğimli arazi yapısı nedeniyle ağaçlandırma ve orman yerleştirme çalışması yapılamadı. Buralarda yine de tohum takviyesine gidildi. Yanan alanların ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 75’i kızılçam ve 7’si karaçam olmak üzere 82 ton tohum serpildi.

1 kilo kızılçam kozalağında yaklaşık 16 bin adet kızılçam tohumu, 1 kilo karaçam kozalağında ise yaklaşık 45 bin adet karaçam tohumu bulunduğu dikkate alındığında Muğla'da yanan alanlara yaklaşık 1 milyar 500 milyon adet çam tohumu serpilmiş oldu.

20 bin kişi çalıştı

Yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırılması sürecinde adeta bir şehir nüfusuna denk gelecek insan gücü kullanıldı. Yanan ağaçların alandan temizlenmesi ve sonrasındaki ağaçlandırma çalışmaları süresince kurum personeli dahil kesim işlerinde çalışan işçilerle birlikte yaklaşık 20 bin insan çalıştı.

Neredeyse bir ilçe nüfusunun oluşturduğu insan gücünün yanında makine gücü olarak 300'e yakın iş makinesiyle çalışmalar yürütüldü. Dikilen fidanlar diz boyuna, serpilen tohumlar bir karıştan fazla boya ulaştı. Büyük yangınların ikinci yıldönümünün yaşandığı şu süreçte doğa kendini yeniliyor, yanan alanlar adeta küllerinden doğuyor.

Orman şehitleri için hatıra ormanı yapıldı

Marmaris'te 2021 yılında yaşanan orman yangınlarında hayatını kaydeden orman şehitleri unutulmadı.

Orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden orman personeli yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir ve gönüllü vatandaş Şahin Akdemir için Marmaris İçmeler'de Hatıra Ormanı oluşturuldu. Orman Şehitleri anısına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi.

Rakamlarla büyük yangınlar

-Marmaris yangını;

29 Temmuz 2021 günü başladı ve 6 Ağustos tarihinde kontrol altına alındı. 8 gün devam eden yangında 9 bin 52 hektar orman zarar gördü. Marmaris'te 2021 yılında yanan alanların tamamı ağaçlandırıldı.

-Güvercinlik yangını;

29 Temmuz 2021 günü Marmaris yangınının ardından başlayan Güvercinlik yangınında çok fazla bir alan kaybedilmemesine rağmen bölgede bulunan 3 oteli ve yaklaşık 2 bin tatilciyi tehdit etmesiyle gündem oldu. Yanan yaklaşık 90 hektarlık alanın tamamı ağaçlandırıldı.

-Köyceğiz yangını;

29 Temmuz 2021 günü başladı ve 12 Ağustos günü kontrol altına alındı. Sandras Dağı eteklerinde derin vadi ve zirvelerde 15 gün süren yangında 10 bin 800 hektar alan yandı. Köyceğiz'de 2021 yılında yanan alanların tamamı ağaçlandırıldı.

-Milas Beyciler yangını;

31 Temmuz 2021 günü başladı ve 10 Ağustos tarihinde kontrol altına alındı. 10 gün devam eden yangında 13 bin 464 hektar ormanlık alan zarar gördü. Beyciler yangınının Milas ve Bodrum tarafında etkilediği alanın tamamı ağaçlandırıldı.

-Kavaklıdere- Muğla- Yatağan yangını;

2 Ağustos 2021 günü başladı ve 8 Ağustos günü kontrol altına alındı. Büyük yangınlar sürecinde en fazla ormanın zarar gördüğü yangın oldu. 15 bin 238 hektar alan yandı. Kavaklıdere, Muğla, Yatağan ve Yılanlı bölgelerinde yanan alanların tamamı ağaçlandırıldı.

-Yatağan - Çine yangını;

6 Ağustos 2021 günü başladı ve 8 Ağustos günü kontrol altına alındı. 2 gün devam eden yangında 2 bin 150 hektar alan yandı. Yatağan ve Çine tarafındaki ağaçlandırma çalışmaları tamamen bitirildi.

-Seydikemer yangınları;

Büyük yangınlar sürecinde Seydikemer'de 1 Ağustos'ta Eşen'de ve 2 Ağustos'ta Akdağ eteklerinde Çökek yangını çıktı. İki yangında yaklaşık 600 hektar alan yandı. Seydikemer'deki yanan alanların ağaçlandırma çalışmaları tamamen bitirildi.

-Nazilli-Karacasu yangını;

3 Ağustos 2021 günü başladı ve 4 Ağustos günü kontrol altına alındı. Yangında 570 hektar orman yandı. Yanan alandaki ağaçlandırma çalışması tamamen bitirildi.