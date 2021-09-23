Muğla'dan sonra Antalya'ya da İngiliz turist kafilesi geldi

İngiltere'nin uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından İngiliz turistler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

İngiltere'nin koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren" kırmızı listeden çıkarmasının ardından İngiliz turistlerin ilk uçuşu, Muğla'ya gerçekleşmişti.

ANTALYA'YA DA İNGİLİZ TURİST GELDİ

İngiliz turistlerin adresi Muğla'dan sonra Antalya oldu. İngiltere’nin East Midlands kentindeki East Midlands Havalimanı’ndan kalkan uçak, 90 yolcusuyla saat 21.15’de Antalya Havalimanına indi.

GOLF BAGAJLARI DİKKAT ÇEKTİ

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti. İngiliz turistlerin bir hayli mutlu oldukları görüldü. Ayrıca turistlerin bir çoğunun elinde golf malzemelerinin olması dikkat çekti.

4 UÇAK DAHA GELMESİ BEKLENİYOR

İngiltere’den Antalya’ya gece yarısına kadar 4 uçak ile 500 binden fazla turistin Antalya’ya gelmesi bekleniyor.

"KISITLAMANIN KALDIRILMASINI BEKLİYORDUK"

Wirginia Whitehead adlı turist, yeniden Antalya’ya geldikleri için mutlu olduklarını belirterek, “Bizi çok iyi karşıladılar, çok yardımseverlerdi. Burada olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Wendy Kery ise uzun zamandır kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini hatırlatarak, gelinen noktadan mutlu olduklarını söyledi. Janice Shuttlewood ise Türkiye’nin yemeklerini ve kültürlerini çok sevdiğini belirterek, “Yeniden burada olmak, gezecek olmak çok güzel. Kısıtlamanın kaldırılması çok muazzam oldu. Bol gezeceğiz” dedi.

















