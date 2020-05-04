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    Muğlalılar, saate aldırmayıp yürüyüşe çıktı

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan koşu yolunda yoğunluk yaşandı.
    • İHA
    • 04.05.2020 - 03:11
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    Muğlalılar, saate aldırmayıp yürüyüşe çıktı

    Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar saatin geç olmasına aldırmadan koşu yolunada yürüyüşe çıktı.

    "3 GÜNDÜR EVDEYİZ, .OK SIKILDIK"

    Yıllardır koşu yolunda yürüyüş yaptığını söyleyen bir vatandaş, "3 gündür evdeyiz. Çok sıkıldık. Menteşe’de akşam saatlerinde kendimizi en rahat hissetttiğimiz yer bu koşu yolu. Ben yıllardır burada yürüyerek formumu koruyorum. Gece saatlerinde buranın bu kadar kalabalık olduğunu ilk kez görüyorum. İster istemez insanlar evlerinde kaldığı süre boyunca kilo alıyor. Hak veriyorum onlara" dedi.

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