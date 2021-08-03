Seydikemer ilçesinde gece yarısı başlayan yangınlar ekiplerin ve bölge halkının yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Söndürme işlemleri devam ediyor.

Muğla'da meydana gelen orman yangınları devam ederken Seydikemer ilçesinden sevindirici haber geldi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır ve Çökek Mahallelerindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın ihbarı üzerine teyakkuzda olan ekiplerle birlikte halk seferber oldu.

HALK BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölgede eli ayağı tutan ne kadar genç varsa alevlerle mücadele için seferber olurken el fenerleri ile ormanda halkın mücadelesi kısa sürede sonuç verdi ve yangınlar kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği Seydikemer’deki yangınlarda halk teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangın kontrol altına alındı VİDEO







