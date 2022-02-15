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    Muğla'nın yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı

    Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile yasa dışı geçiş yapmaya çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan yelkenli teknede 111 düzensiz göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 19:22
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    Muğla'nın yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı

    Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerineekipler, harekete geçti.

    111 GÖÇMEN VE 2 KAÇAKÇI YAKALANDI

    Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 111 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Muğla nın yelkenli teknede 111 göçmen yakalandı #1


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