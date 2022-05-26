Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "2018 seçimlerinde kendisi aday olsaydı, elinden tutan mı vardı? Beni halk aday yaptı." dedi.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nu neden destekleyeyim?"

Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'nin "Kılıçdaroğlu aday olsa desteklermisiniz?" sorusunu cevaplayan İnce, "Niye destekleyeyim ya? Ben kendimi destekliyorum. İkinci tura o niye kalıyor, ben niye kalmıyım? Ben kalırsam o beni destekleyecek mi?" cevabını verdi.

" Kendisi aday olsaydı, elinden tutan mı vardı? "

2018'deki seçimlerde Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi aday gösterdiğini hatırlatan Gezici, "Bir partinin Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu, sizi aday gösterdi." sözü üzerine İnce, "Nasıl aday gösterdi, babasının malımıydı, lütufta mı bulundu? Kendisi aday olsaydı kardeşim, elinden tutan mı vardı?" dedi.

Muharrem İnce: Beni halk istedi, Kılıçdaroğlu seçmedi - Video

"Halk beni istedi, lütuf falan yok ortada"

Sözlerine devam İnce, "Halk beni istedi. Lütuf falan yok ortada. 2014'te Ekmeleddin İhsanoğlu aday olacağına kendisi olsaydı. Beni aday gösterdi diye elini mi öpeceğim, böyle birşey olur mu? Ben o adaylığı söke söke aldım, meydanlarda, parlamentoda mücadele ede ede aldım." ifadelerini kullandı.