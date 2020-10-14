Muharrem İnce: Bugün Nahçıvan'a gitmek istedik

Memleket Hareketi Lideri İnce, Azerbaycan'a destek olmak için Nahçıvan'a gitmek istediklerini ancak buna izin verilmediğini söyledi.

Memleket Hareketi kapsamında Türkiye'yi dolaşan Muharrem İnce, Ermenistan işgali altındaki topraklarını savunan Azerbaycan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Iğdır Havalimanı'nda gazetecilere konuşan İnce, arkadaşlarıyla birlikte Nahçıvan'a giderek Azerbaycan'a destek olmak istediklerini söyledi.

Güvenlik gerekçeleriyle bölgeye gidişlerine izin verilmediğini belirten İnce, şu şekilde konuştu:

"ARKADAŞLARIMLA NAHÇIVAN'A GİTMEK İSTEDİK"

"Aslında biz bugün Memleket Hareketi'nin kurucusu arkadaşlarımla birlikte Nahçıvan'a gitmek istedik.

Uluslarası hukuk anlamında da Birleşmiş Milletler kararları anlamında da haklı olan Azerbaycanlı dostlarımız, kardeşlerimiz var. İşgalci bir Ermenistan var.

Muharrem İnce: Biz bugün aslında Nahçıvan'a gitmek istedik ViDEO





GÜVENLİK GEREKÇELERİYLE İZİN VERİLMEDİ

Biz onlara moral vermek, destek vermek için Nahçıvan'a gitmek istedik ama devlet yetkilileri, güvenlik gerekçeleriyle bunun mümkün olmadığını söylediler.

Onlar daha iyisini bilirler diye burada, Iğdır'da esnafı dolaşacağız. Milleti dinleyeceğiz, oradan Ardahan'a geçeceğiz.

"AZERBAYCAN'A DESTEK İÇİN BURADAYIZ"

Azerbaycan'daki kardeşlerimize, Nahçıvan'daki kardeşlerimize moral vermek için destek vermek için bugün buradayız."