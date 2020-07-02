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    Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak

    Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak

    İki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce bu kurultayda adaylığı düşünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 09:34
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    Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak #1

    CHP'de Kurultay heyecanı devam ediyor...

    Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen 37. Olağan Kurultay'ın 25-26 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Ancak hem sıcak hava hem de koronavirüs nedeniyle birçok CHP'li, kurultayın yapılmamasını istiyor.

    2 ADAY VAR

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında, adaylığını açıklayan şu ana kadar eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. En çok merak edilen ise iki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce'nin kurultayda aday olup olmayacağıydı.

    İNCE ADAY DEĞİL

    Muharrem İnce cephesinden bu konuyla ilgili net açıklamalar da gelmeye başladı. Milliyet'in haberine göre, İnce’nin, bu kurultayda aday olmayı düşünmediğini yakın çevresine açıkladığını duyurdu.

    Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak #2

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