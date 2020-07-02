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- Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak
Muharrem İnce CHP Kurultayı'nda aday olmayacak
İki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce bu kurultayda adaylığı düşünmüyor.
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 09:34
CHP'de Kurultay heyecanı devam ediyor...
Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen 37. Olağan Kurultay'ın 25-26 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Ancak hem sıcak hava hem de koronavirüs nedeniyle birçok CHP'li, kurultayın yapılmamasını istiyor.
2 ADAY VAR
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında, adaylığını açıklayan şu ana kadar eski milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. En çok merak edilen ise iki kez Kılıçdaroğlu’na rakip olup kazanamayan Muharrem İnce'nin kurultayda aday olup olmayacağıydı.
İNCE ADAY DEĞİL
Muharrem İnce cephesinden bu konuyla ilgili net açıklamalar da gelmeye başladı. Milliyet'in haberine göre, İnce’nin, bu kurultayda aday olmayı düşünmediğini yakın çevresine açıkladığını duyurdu.