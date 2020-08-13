Muharrem İnce'den bölücü diyenlere pet şişeli yanıt

Kendisine karşı tavır alan CHP'ye tepki gösteren Muharrem İnce, bölücülük iddialarına değindi.

CHP'nin 2018'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında "Bin Günde Memleket" adıyla bir hareket başlatacağını söyledi.

İnce, hareketin başlangıç tarihinin Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olan 4 Eylül olacağını belirterek, bu tarihte Sivas'ta olacaklarını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde CHP içerisinde, Muharrem İnce için "Partiyi bölüyor" şeklinde tepkiler yükselmeye başladı.

"BÖLÜCÜLÜK YAPIYORSUN" DİYENLERE CEVAP

İnce, eline aldığı iki pet şişe suyla "bölücülük" tepkilerine yanıt vererek, şunları söyledi:

"Partiyi bölüyorsun. Peki. Bu Cumhur İttifakı. Bu da Millet İttifakı. Yani ben bu Millet İttifakı'ndan ayrılıp buraya mı geçiyorum. Var mı böyle bir şey? Hayır. Niye geçeyim? Geçmiyorum, ben buradayım, Millet İttifakı'nın içindeyim. Niye bölmüş oluyorum?

Muharrem İnce: Bölücü değilim ViDEO





"BÖLME OLAYI, PARLAMENTER SİSTEMDE OLUR"

Buradan buraya su taşıyacak mıyım? Hayır. Millet İttifakı'nın içindeysem bırakın bunu, ayrı bir umut olsun. Niye olmasın? Bölmek demek şu demektir: Buradan alıp bu tarafa taşımak demektir.

Futbolun kurallarıyla basketbol oynayamazsınız. Parlamenter sistem başkadır, 50+1 başkadır. Bölme olayı, parlamenter sistemde olur. Çünkü parlamenter sistemde beraberlikte bir puan vardır. 50+1 sisteminde bölme diye bir şey olmaz. İttifaklar olduğuna göre niye bölme olsun? Dolayısıyla söylenen sözler doğru değildir."



