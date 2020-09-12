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    Muhittin Böcek'in son PCR testi negatif çıktı

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son yapılan PCR testi negatif çıktı. Böcek, bir süredir tedbir amaçlı uyutuluyordu.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 12:59
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    Muhittin Böcek'in son PCR testi negatif çıktı

    17 Ağustos'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor.

    27 gündür koronavirüsle mücadele eden Böcek'ten iyi haber geldi.

    Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedavisi gören Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son 24 saatlik sağlık durumuyla ilgili doktorlarından alınan bilgiye yer verildi.

    SON PCR TESTİ NEGATİF ÇIKTI

    Açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in takip ve tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kliniği stabil olup, son kontrol PCR testi negatif çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.

    Muhittin Böcek in son PCR testi negatif çıktı #1

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