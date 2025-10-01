Müjdeler olsun: Cuma günü Türkiye’ye giriş yapacak

Meteoroloji kaynaklarından yapılan son değerlendirmelere göre, cuma günü yurdun birçok bölgesinde beklenen yağışlar başlayacak.

Özellikle bazı bölgelerde etkili olacak sağanakların zaman zaman aşırıya kaçabileceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

TATİLDE OLANLAR DİKKAT!

Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla ülkemize kuvvetli bir yağış hava dalgasının geleceğini duyurdu.

Cuma gününe dikkat çeken Hava Forum, bazı bölgelerde bulunan vatandaşları şu sözlerle uyardı:

“Yurdumuz cuma günü Yunanistan üzerinden hareket edecek olan kuvvetli bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Özellikle Trakya, Ege ve Akdeniz hattında aşırı yağışlar görebiliriz. Tatilde olanlar; Çeşme, Didim, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kaş dikkat!”