Murat Kurum, Elazığ'da tamamlanan deprem konutlarını inceledi

Bakan Kurum, depremin ardından yapımına başlanan konutlardan tamamlananları inceleyerek bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak’ta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek için Elazığ’a geldi.

Bakan Kurum’u, Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık, Metin Bulut, Zülfü Demirbağ ve diğer ilgili kurum müdürleri karşıladı.

DEPREM KONUTLARINI GEZDİ

Kurum, ilk olarak Akçakiraz beldesinde tamamlanan 111, Yazıkonak beldesinde ise 381 konutu yerinde inceledi, daha sonra Karşıyaka Mahallesi’nde tamamlanan 439 konutun olduğu bölgeye geçti.

Bakan Kurum’un kent genelinde yapımı tamamlanan toplam 2 bin 13 konutu yerinde inceleyeceği ve kaba inşaatının büyük bir bölümü tamamlanan 3 bin 500 konutun yapıldığı Çatalçeşme’ye geçeceği belirtildi.

Valilikte, yapımı süren ve biten konutlarla ilgili koordinasyon toplantısı yapılacağı aktarıldı.



