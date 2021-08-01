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    Murat Kurum: Türkiye'de ilk kez İHA'larla 3 boyutlu hasar tespiti yapıldı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta yangın sonrası Türkiye ilk kez İHA'larla 3 boyutlu görüntüler alınarak hasar tespit çalışmaları yapıldığını söyledi.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 18:14
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    Murat Kurum: Türkiye'de ilk kez İHA'larla 3 boyutlu hasar tespiti yapıldı

    Ülke geneli yaşanılan orman yangınları, vatandaşları yasa boğuyor.

    Son 5 günde çıkan yangınların 111 adeti kontrol altına alınırken, Muğla ve Antalya'da yangınlara müdahale sürüyor.

    BAKAN KURUM, HASAR TESPİTİ ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Manavgat'ta çıkan yangının ardından yapılan hasar çalışmalarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

    Bakan Kurum, Türkiye’de ilk kez insansız hava araçları (İHA) kullanılarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıldığını açıkladı.

    Murat Kurum: Türkiye'de ilk kez İHA'larla 3 boyutlu hasar tespiti yapıldı VİDEO

    "TÜRKİYE'DE İLK KEZ  İHA'LARLA 3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLERLE HASAR TESPİTİ YAPIYORUZ"

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Manavgat’ta yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Kurum, "Antalya Manavgat’taki hasar tespit çalışmalarımızda teknolojinin tüm imkanlarından faydalanıyoruz. Türkiye’de ilk kez, insansız hava araçlarımızı kullanarak oluşturulan 3 boyutlu görüntülerle hasar tespiti yapıyoruz" açıklamalarında bulundu.

    Murat Kurum: Türkiye de ilk kez İHA larla 3 boyutlu hasar tespiti yapıldı #1

    Murat Kurum: Türkiye de ilk kez İHA larla 3 boyutlu hasar tespiti yapıldı #2

    Murat Kurum: Türkiye de ilk kez İHA larla 3 boyutlu hasar tespiti yapıldı #3

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