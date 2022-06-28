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    Murat Kurum'dan Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde inceleme

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerini ziyaret etti.
    • 28.06.2022 - 18:26
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    Murat Kurum'dan Kastamonu'da selden etkilenen bölgelerde inceleme

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde selden etkilenen bölgeleri inceleyen Kurum, bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

    Yetkililerden bilgi alan Kurum, bölgede yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

    İncelemelerine İnebolu'da devam etti

    Ardından İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyüne giden Kurum, burada evleri ve iş yerleri selden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Daha sonra İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyüne geçen Kurum, sel nedeniyle zarar gören bazı köy yollarında incelemelerde bulundu.

    Murat Kurum dan Kastamonu da selden etkilenen bölgelerde inceleme #1

    Zarar gören köprünün en kısa sürede açılacağını belirtti

    İnebolu-Cide kara yolu Özlüce köyü mevkisinde yer alan zarar gören köprüde yapılan çalışmaları da inceleyen Kurum, köprünün kısa sürede ulaşıma açılacağını belirtti.

    AA'da yer alan habere göre Bakan Kurum, daha sonra helikopterle bölgede inceleme yaptı.

    Murat Kurum dan Kastamonu da selden etkilenen bölgelerde inceleme #2

    Murat Kurum dan Kastamonu da selden etkilenen bölgelerde inceleme #3

    Murat Kurum dan Kastamonu da selden etkilenen bölgelerde inceleme #4

    Murat Kurum dan Kastamonu da selden etkilenen bölgelerde inceleme #5

    Murat Kurum dan Kastamonu da selden etkilenen bölgelerde inceleme #6

    Murat Kurum dan Kastamonu da selden etkilenen bölgelerde inceleme #7

    Murat Kurum dan Kastamonu da selden etkilenen bölgelerde inceleme #8


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