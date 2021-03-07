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Murat Kurum’dan ‘kentsel dönüşüme destek’ paylaşımı

Murat Kurum’dan ‘kentsel dönüşüme destek’ paylaşımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem nedeniyle çok acılar yaşadık." diyerek kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.