Musa Dinç kimdir? Musa Dinç Musa Dinç'in tüm eserleri

Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç kimdir? Musa Dinç'in diğer eserleri neler? Musa Dinç kaç yaşında ve nereli? Musa Dinç'in Gül ve Düşün kitabı neden gündeme geldi?

Sosyal medya, Musa Dinç adlı yazarın Gül ve Düşün isimli masalı ile çalkalanıyor. Gül ve Düşün kitabının içerisinde yer alan ifadelere tepki gösterenler, Gül ve Düşün kitabının yazarı Musa Dinç'in kim olduğunu, hayatını ve biyografisini merak ediyor.

GÜL VE DÜŞÜN KİTABI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Gül ve Düşün kitabı içerisinde yer alan ifadeler, kitabın bir masal kitabı olması sebebiyle oldukça tepki çekiyor. Peki Musa Dinç'e ait Gül ve Düşün kitabının içeriğinde hangi ifadeler yer alıyor? Gül ve düşün kitabının yazarı Musa Dinç kimdir? Musa Dinç kaç yaşında ve nereli?

İşte Musa Dinç'in hayatı ile ilgili tüm detaylar...

MUSA DİNÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, hayatı ve eserleri ile merak konusu oldu. Gül ve Düşün eseri ile gündem olan Musa Dinç hakkında Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli ve Musa Dinç eserleri nelerdir konuları araştırılıyor.

GÜL VE DÜŞÜN KİTABINDA NELER YAZIYOR?

Gül ve Düşün eseri ile gündem olan Musa Dinç hakkında araştırmalar yapılıyor. Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli merak edilirken, asıl sorulan soru da, 'Gül ve Düşün kimin kitabı kim ve Musa Dinç eserleri nelerdir?' oldu.

MUSA DİNÇ KİMDİR?

Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.

MUSA DİNÇ EĞİTİM HAYATI

1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.

Şiir, öykü ve makaleleri çeşitli gazete ve dDergilerde yayınlanan Musa Dinç, 2010-2011 yılları arasında Orhan Kemal Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği ve 2010 yılında Kaygısız Abdal Öykü Yarışmasında Jüri Üyeliğinde bulunmuştur.

MUSA DİNÇ'İN ESERLERİ

Mizah Öyküsü: Şöhretli Eşek Arıları (1993), Acıkan Karıncalar (1996), Tipten Tipe (1999), Efendiler Köyü (Öyküler, Tiyatro, 2000), Dinç Kafa'dan, Yorumlarıyla - Taşıt Edebiyatı(2006), Suçsuz (Mizah Öyküleri toplamı, 2010), Bir Daha Asla (Mizah Öykü Seçkisi, 2013).

MASAL: Gül ve Düşün - Gülmece Masalları (2000), Bal Tadında Masallar (2012).

DENEME: Garip Hallerimiz (2003), Dinç Kafa'dan Düşündüren Sözler (2003), Sur Dibi (Denemeler, Fıkralar, Söyleşiler, 2006).

ŞİİR: Yalnızım (2005).

ÇOCUK ÖYKÜSÜ: Arkadaşım Ninem Adaşım Dedem (2007).

ROMAN: Cemilo (2009).