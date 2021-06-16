Euro
10.3521
-0.29%
Dolar
8.5386
-0.22%
Altın
510.21
-0.25%
Borsa
1.432
-0.72%
Bitcoin
331.379
-2.50%
EXEN Coin
31.10
-6.88%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Müsilaj, İzmit Körfezi'nde deniz tabanında tortu oluşturdu

    İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası (müsilaj), denizin dibine çökerek tabanda tortu oluşmasına neden oldu.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müsilaj, İzmit Körfezi'nde deniz tabanında tortu oluşturdu

    İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyinde görülen deniz salyası dibe çökerek, deniz tabanında tortu oluşmasına neden oldu. Oluşan tabaka, sportif dalış yapan Levent Şişman'ın kamerasına yansıdı.

    MÜSİLAJ, HALI GİBİ DENİZ TABANINI KAPLADI

    Görüntülerde, deniz dibine çöken müsilajın bir halı gibi deniz tabanını kapladığı ve bazı deniz canlılarını olumsuz etkilediği görülüyor.

    Öte yandan, dalgıç tarafından çekilen görüntülerde yapışkan halde bulunan deniz salyasının parçalandığında içi kısmının karardığı görülüyor.

    Müsilaj, İzmit Körfezi nde deniz tabanında tortu oluşturdu #1

    Müsilaj, İzmit Körfezi nde deniz tabanında tortu oluşturdu #2

    Müsilaj, İzmit Körfezi nde deniz tabanında tortu oluşturdu #3

    Müsilaj, İzmit Körfezi nde deniz tabanında tortu oluşturdu #4

    Müsilaj, İzmit Körfezi nde deniz tabanında tortu oluşturdu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir