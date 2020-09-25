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    Muş'ta 132 parça tarihi eser ele geçirildi

    Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 132 parça tarihi eser ele geçirildi.
    • İHA
    • 25.09.2020 - 06:48
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    Muş'ta 132 parça tarihi eser ele geçirildi

    Muş'ta polis ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili çalışma başlatıı.

    Yürütülen çalışma sonucunda, Roma dönemine ait 125 adet tarihi değeri olan sikke ve 7 adet obje olmak üzere toplam 132 parça tarihi eser ele geçirildi.

    "ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI"

    Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; 24 Eylül 2020 günü 1 şahsın üzerinde arama yapıldı.

    Yapılan aramada Roma dönemine ait 125 adet tarihi değeri olan sikke ve 7 adet obje olmak üzere toplam 132 parça tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı" denildi.

    Muş ta 132 parça tarihi eser ele geçirildi #1

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