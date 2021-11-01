Muş'ta 17 kadın korucu jandarma ekiplerine yardım ediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde terörle mücadelede yürütülen çalışmalara Muş'tan 17 kadın korucu da katılarak desteklerde bulunuyor.

Türkiye'de terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleler hız kesmeden devam ederken, vatandaşlarda yürütülen çalışmaların bir parçası oluyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan 17 kadın güvenlik korucusu, terörle mücadele, trafik denetimi ve asayişin sağlanmasında jandarma ekiplerine yardımcı oluyor.

SON TEKNOLOJİ SİLAHLARLA NÖBETTELER

Devletin sunduğu son teknoloji silah ve teçhizatla PKK'lı teröristlerle mücadelede ön saflarda yer alan korucular, gece gündüz demeden elleri tetikte bekliyor.Güvenlik korucularından Özen Erkmen, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

"HAİNLERE KARŞI GÖREV BAŞINDAYIZ"

Bir kadın olarak bu mesleği severek yaptığını anlatan Erkmen, şunları kaydetti:

"Ülkemizi bölmeye çalışan hainlere karşı görev başındayız. Omuz omuza hainlere karşı savaşıp dökülen her damla şehit kanının hesabını biz o hainlerden soracağız. Bizim için kadın erkek ayrımı yok. Bu görevi hep birlikte yürüteceğiz. Mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat görevimizin başındayız."



Güvenlik korucusu Nurten Çelimli de bu üniformanın sadece erkelere özgü olmadığını, kadınların da her daim vatan nöbeti için sahada olduğunu göstermek için bu mesleği icra ettiğini belirtti.

"EVE GİTTİĞİMDE AİLEME DE EV İŞLERİNDE YARDIM EDİYORUM"

Vatanın korunması için canını seve seve vermeye hazır olduğunu dile getiren Çelimli, "Kadın olarak erkeklerden farkımız yok. Kadın olarak zorluklar yaşadık. Eğitimlerde zorlu şartlardan geçtik ama vatan aşkıyla üstesinden geldik. Şimdi her türlü görevde yer alıyoruz. Bu görevi yerine getirdikten sonra evimize gittiğimizde aileme de ev işlerinde yardımcı oluyorum. Devletimizle güvenlik güçlerimizle sırt sırta verdikten sonra her türlü görevin üstesinden geliriz" şeklinde konuştu.

"Zorlu eğitimlerden geçtik"

"GECE EĞİTİMİ DE ALDIK"

Sevim Akkoyun da güvenlik korucusu alımı yapılacağını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi. "Bu görevin kadınlar için zor olduğu düşünülebilir ama biz bu görevi vatan aşkıyla yaptığımız için zorluğu kalmıyor." diyen Akkoyun, şunları ifade etti:

"Zorlu eğitimlerden geçtik, gece eğitimi aldık, silahlı silahsız eğitimler aldık. Hepsinin üstesinden geldik. Vatanımıza hizmet için kutsal üniformayı giyip seve seve, gururla anlı şanlı şehit kanlarıyla sulanmış ay yıldızlı bayrağımızın ömrümüz yettikçe nöbetini tutmaya yeminliyiz."