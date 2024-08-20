Muş'ta 2 yıllık husumet, kucaklaşılarak sonlandı Muş'ta 2 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan iki aile, törenle barıştırıldı.

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AA & Ensonhaber

Muş'un merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde yaşayan Güler ve Yusufoğulları aileleri arasında, 2 yıl önce bir kişinin hayatını kaybettiği kavga nedeniyle husumet başladı.

Muş Valisi Avni Çakır, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, merkezdeki Çağlayan Camisi'nde bir araya getirildi.

Burada düzenlenen törende, iki ailenin fertleri el sıkışarak kucaklaştı.

"UZLAŞMAK, DİNİMİZİN EN GÜZEL DAVRANIŞLARINDAN"

Vali Çakır, törende yaptığı konuşmada, 2 yıl önce Yoncalıöz köyünde üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

Başta iki ailenin fertleri olmak üzere tüm köylülerin bu olaydan etkilendiğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

Bu tür husumetler sadece 2 aileyle kalmıyor. Onlarla ilişkisi olan herkesi, tüm komşuları, civar köyleri, ilçeyi, beldeyi ve ili etkiliyor. Dolayısıyla bu tür anlaşmazlıkların da sulh ile anlaşmayla, kardeşlikle, kucaklaşmayla sonuçlanması da en az 2 aile kadar bizleri de mutlu ediyor. Neticede küslüğü, kırgınlığı, kavgayı uzlaşmayla sonuçlandırmak dinimizin de en güzel davranışlarından bir tanesidir. Buna vesile olmak, buna şahitlik etmek de güzel bir olay. Kim buna vesile olduysa hepsine teşekkür ederim. Her iki ailenin büyüklerini tebrik ediyorum. Çünkü uzlaşmak da maharet, fedakarlık ister. Bölgemizdeki kırgınlıkların, küskünlüklerin aynı bu şekilde son bulmasını diliyorum.

"BU BARIŞTA HERKESİN EMEĞİ VAR"

Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise iki aile arasında barışın sağlanmasında devlet büyüklerinin, kanaat önderlerinin, din görevlilerinin ve vatandaşların emeğinin olduğunu belirtti.

Barışın kardeşlik ve güzellik olduğunu vurgulayan Şimşek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua etmesiyle sona eren törene, AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, Edirne İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Mehmet Kasım Ermiş, Muş İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Yılmaz Kırgel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri ve kanaat önderleri katıldı.