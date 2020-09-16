Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 17.48’de, merkez üstü Muş’un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük korku yaşandığı belirtildi.