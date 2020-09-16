Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı açıklandı.
- Haber Merkezi
- 16.09.2020 - 17:58
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 17.48’de, merkez üstü Muş’un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Depremin 16,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken, can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde büyük korku yaşandığı belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin açılama yaptı.
"HASAR İHBARI YOK"
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, "Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve jandarmamız tarafından devam ediliyor." ifadelerini kullandı.