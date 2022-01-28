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    Muş'ta 8 araçta mahsur kalan 50 kişi ekiplerce kurtarıldı

    Muş'un Korkut ilçesinde 1'i yolcu minibüsü 8 araçta mahsur kalan 50 kişi, İl Özel İdaresi'nin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 20:46
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    Muş'ta 8 araçta mahsur kalan 50 kişi ekiplerce kurtarıldı

    Muş'un Korkut ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Gültepe köyü yolunda 1’i minibüs toplam 8 araç içerisindeki 50 kişi mahsur kaldı.

    MAHSUR KALDILAR

    Muş’a 50 kilometre mesafede kar yağışı ve tipi sebebiyle bulundukları yerden ilerleyemeyen sürücüler, Muş İl Özel İdaresi’nden yardım istedi.

    KARA SAPLANAN ARAÇLAR İŞ MAKİNELERİYLE ÇIKARILDI

    İş makineleriyle yola çıkan ekipler, kara saplanan araçları çekerek çıkardı. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki köylere gidecek olanlara iş makineleriyle eşlik etti.

    Muş ta 8 araçta mahsur kalan 50 kişi ekiplerce kurtarıldı #1

    Muş ta 8 araçta mahsur kalan 50 kişi ekiplerce kurtarıldı #2

    Muş ta 8 araçta mahsur kalan 50 kişi ekiplerce kurtarıldı #3

    Muş ta 8 araçta mahsur kalan 50 kişi ekiplerce kurtarıldı #4

    Muş ta 8 araçta mahsur kalan 50 kişi ekiplerce kurtarıldı #5


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