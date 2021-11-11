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    Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

    Muş'ta jandarma ekipleri tarafından 2 minibüs içerisinde 97 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 kişiden biri tutuklandı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 18:17
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    Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

    Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1-10 Kasım 2021 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında merkez ve Hasköy ilçesinde operasyon düzenlendi.

    97 GÖÇMEN YAKALANDI

    Operasyonlarda 97 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

    Göçmen kaçakçılığından gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin tutuklandığı, 4’ünün de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, 2 araca ise işlem yapılarak otoparka çekildiği bildirildi.

    Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Muş’ta 97 düzensiz göçmen yakalandı #2

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