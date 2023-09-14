Muş'ta armut toplarken ağaçtan düşen şahıs yaralandı Muş’ta armut toplarken ağaçtan düşen bir kişi yaralandı. Şahıs, Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İHA

Muş'ta Yörecik köyü Gülden Mahallesi'nde armut toplamak için ağaca çıkan Servet İpek (62), dengesini kaybederek yere düştü.

Tedavi altına alındı

İpek, bir süre sonra kendine gelince 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan İpek, tedavi altına alındı.

"Sağ olsun devletimiz olmasa oraya ambulans gelmezdi"

Güz armutlarını toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğünü söyleyen İpek, "6 metre yükseklikten yere düştüm. Yerde bir süre hareketsiz kaldıktan sonra aklıma ambulansı aramak geldi. Yolumuz çok kötü olduğu için ambulans çukurlara gire çıka ilerledi. Sağ olsun devletimiz olmasa oraya ambulans gelmezdi” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)