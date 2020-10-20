Dolar
7.8905
0.1497%
Euro
9.321
0.4905%
Altın
1906.84
0.1549%
Borsa
1209.34
0.3293%
G. Altın
484.164
0.3846%
Bitcoin
93586.04
0.9042%
EXEN Coin
11.59
-0.50%
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    Muş'ta aşiret düğününde 1 milyon lira takıldı

    Muş’ta pandemi nedeniyle 1 saatte gerçekleştirilen ve takı töreni 40 dakika süren düğünde, genç çifte 1 milyon lira değerinde altın ve para takıldı.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 12:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Muş'ta aşiret düğününde 1 milyon lira takıldı

    Muş’ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya’nın oğlunun düğünü, görkemli bir şekilde yapıldı.

    Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin düğün töreni kentteki bir düğün salonunda yapıldı.

    TAKI MERASİMİ 40 DAKİKA SÜRDÜ

    Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği ve evli çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin lira paranın takıldığı düğünün takı merasimi de 40 dakika sürdü.

    Düğüne katılan davetlilere teşekkür eden damadın babası Muş Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle davetli sayımızı sınırlı tuttuk. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan siyasilerimize, bürokratlarımıza, davetlilerimize teşekkür ederim. Ayrıca düğüne katılamayıp bizleri telefonla arayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

    Muş ta aşiret düğününde 1 milyon lira takıldı #1

    Muş ta aşiret düğününde 1 milyon lira takıldı #2

    Muş ta aşiret düğününde 1 milyon lira takıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir