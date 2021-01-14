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    Muş'ta ehliyet sınavında mikro kameralı kopyaya suçüstü

    Polis ekipleri, mikro kamera ile kopya düzeneği hazırlayarak Motorlu Taşıtlar E-Sınavı’na giren 9 kişiyi, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 09:19
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    Muş'ta ehliyet sınavında mikro kameralı kopyaya suçüstü

    Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak Pazartesi günü İMKB Anadolu Lisesi’nde yapılan Motorlu Taşıtlar E-Sınavı’na, mikro kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize eden kişiler yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    Sınav sırasında yapılan operasyonda, 9 şüpheli yakalandı.

    MALZEMELERE EL KONULDU

    Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, operasyonda 1 adet wi-fi, 4 adet düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 adet sim kart girişli düzenek, 3 adet mikro kulak içi kulaklık/mikrofon ve muhtelif eşyalar ele geçirildiği belirtildi.

    Ayrıca yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

    Muş ta ehliyet sınavında mikro kameralı kopyaya suçüstü #1

    Muş ta ehliyet sınavında mikro kameralı kopyaya suçüstü #2

    Muş ta ehliyet sınavında mikro kameralı kopyaya suçüstü #3

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