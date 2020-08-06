İnekler için alınan 3 yaşındaki damızlık boğanın, sürüdeki ineklerden günde 25 litre süt emdiğini gören çiftlik sahibi büyük şaşkınlık yaşadı.

Muş’ta yaşayan ve çiftlik sahibi olan Haluk Dizdaroğlu, arkadaşından getirdiği damızlık boğayı büyükbaş hayvanlarının yanına bıraktı.

Bir süre ineklerden günde 25 litre süt azaldığını fark eden Dizdaroğlu, duruma anlam veremedi.

BOĞANIN, İNEKLERİ EMDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çobanlık yapan Rüstem Nergiz’e durumu anlatan Dizdaroğlu, konuyu araştırmasını istedi. Sütün azalma nedenini araştıran Nergiz, 3 yaşındaki damızlık boğanın inekleri buzağı gibi emdiğini görünce hayrete düştü.

Muş’ta damızlık için alınan boğa süt emiyor

SAHİBİNE GERİ GÖNDERDİLER

Küçük yaşlardan beri hayvan beslediğini belirten Dizdaroğlu, bir boğanın ineklerden süt emdiğini ilk kez gördüğünü söyledi.

Olay karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Dizdaroğlu, boğayı bekletmeden geri gönderdiklerini ve ineklerde bundan sonra aşılama yöntemine gideceklerini söyledi.

"35 YILLIK ÇOBANIM, BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Yaklaşık 35 yıldan beri çobanlık yaptığını ve ilk defa böyle bir şeye şahitlik ettiğini anlatan çoban Rüstem Nergiz ise "Yaptığım araştırmada boğanın ineklerin sütünü emdiğini görünce şaşırdım. Çiftlik sahibine durumu bildirerek boğayı geri gönderdik. 35 yıllık çobanım böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm” diye konuştu.