Muş'ta kanaat önderleri, PKK'ya tepki gösterdi

Kanaat önderleri ve aşiret liderleri, Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi. Bir araya gelen Muşlular, Gara şehitleri için dua etti.

Muş’un Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel öncülüğünde kanaat önderleri ve aşiret liderleri bir araya geldi.

Liderler ve önderler, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13 kişiyi şehit eden terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Şehitler için dualar edilirken, teröre karşı bir araya gelen kanaat önderleri ile aşiret liderleri, yüreklere acı düştüğünü söyledi.

"KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZLE BERABERİZ"

Kanaat önderleri ve aşiret liderleri adına açıklama yapan Hasköy Belediye Başkanı Karayel, “PKK terör örgütünü şiddetle lanetliyoruz ve kınıyoruz. Devletimiz var olsun, bayrağımız dalgalansın, ezanımız susmasın. Allah’ın izniyle hiçbir güç ve kuvvet, bizim birlik ve beraberliğimizi, ülkemizi bölemeyecektir. Bizler tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatanız. Hiçbir güç, bizleri birbirimizden ayıramaz. Kahraman Mehmetçiklerimizle beraberiz, yan yanayız. Her an ve her zaman canımızla malımızla Mehmetçiğimizin yanındayız” dedi.













