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    Muş’ta kar ve tipi: 30 kişi kurtarıldı

    Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Bölgede her geçen dakika karla mücadele zorlaşıyor.
    • DHA
    • 19.12.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 13:55
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    Muş’ta kar ve tipi: 30 kişi kurtarıldı

    Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatını olumsuz etkiledi.

    Kar nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. 11 köy ile 3 mezranın bulunduğu Yazladeresi grup köy yolu da kapanınca 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, mahsur kaldı.

    2 SAATTE KURTARILDILAR

    İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak karla mücadele çalışması başlattı.

    Yaklaşık 2 saat mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

    Muş’ta kar ve tipi: 30 kişi kurtarıldı VİDEO

    Muş’ta kar ve tipi: 30 kişi kurtarıldı #1

    KAR VE TİPİ VAR

    Kurtarılan köylüler, ekipler sayesinde evlerine ulaştırıldı.

    Bu arada bölgede her geçen dakika etkili olan tipi, karla mücadeleyi zorlaştırıyor.

    Muş’ta kar ve tipi: 30 kişi kurtarıldı #2

    Muş’ta kar ve tipi: 30 kişi kurtarıldı #3

    Muş’ta kar ve tipi: 30 kişi kurtarıldı #4

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