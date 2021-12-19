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Muş’ta kar ve tipi: 30 kişi kurtarıldı

Muş’ta kar ve tipi: 30 kişi kurtarıldı

Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 10 araç ile yaklaşık 30 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Bölgede her geçen dakika karla mücadele zorlaşıyor.