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- Muş'ta kuzular, anneleriyle ilk kez buluştu
Muş'ta kuzular, anneleriyle ilk kez buluştu
- DHA
- 18.05.2020 - 09:04
Muş'un Çukurbağ köyünde yaşayan İsmail Tuncer ve Bişar Tuncer kardeşler, şubat ayında doğan kuzuları, yaz ayını geçirmek üzere koyunlardan ayrı meraya götürdü.
İLK KEZ KOYUNLARLA BULUŞTULAR
Merada besiye alınan kuzular otlatıldıktan sonra, ilk kez koyunlarla buluşmak için buluşma alanına getirildi.
Kapıların açılmasıyla koşuşturan kuzuların anneleriyle buluşmasında, renkli görüntüler yaşandı.
Muş'ta kuzular, anneleriyle ilk kez buluştu ViDEO
MERA KOYUN VE KUZU SESLERİYLE İNLEDİ
Buluşmanın ardından annelerini bulan kuzular, hemen süt emmeye başladı. Bir süre süt emen kuzular, daha sonra sahipleri tarafından ahıra götürüldü.
Çukurbağ köyünde besicilik yapan İsmail Tuncer, hayvancılığın zorluğunun yanı sıra böyle güzel görüntülerin de yaşandığını söyledi.
Tuncer, gün boyunca merada bulunan koyunların otlatıldıktan sonra kuzuların anneleri ile buluşma anını hayranlıkla seyrederken, günün yorgunluğunu üzerlerinden attıklarını söyledi.