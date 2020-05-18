Muş'ta kuzular, anneleriyle ilk kez buluştu

Muş'ta kuzular, anneleriyle ilk kez buluştu

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Ağıllarından çıkarılan kuzuların, bulduğu annelerinden süt emmeleri renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Muş'un Çukurbağ köyünde yaşayan İsmail Tuncer ve Bişar Tuncer kardeşler, şubat ayında doğan kuzuları, yaz ayını geçirmek üzere koyunlardan ayrı meraya götürdü.

İLK KEZ KOYUNLARLA BULUŞTULAR

Merada besiye alınan kuzular otlatıldıktan sonra, ilk kez koyunlarla buluşmak için buluşma alanına getirildi.

Kapıların açılmasıyla koşuşturan kuzuların anneleriyle buluşmasında, renkli görüntüler yaşandı.

Muş'ta kuzular, anneleriyle ilk kez buluştu ViDEO

MERA KOYUN VE KUZU SESLERİYLE İNLEDİ

Buluşmanın ardından annelerini bulan kuzular, hemen süt emmeye başladı. Bir süre süt emen kuzular, daha sonra sahipleri tarafından ahıra götürüldü.

Çukurbağ köyünde besicilik yapan İsmail Tuncer, hayvancılığın zorluğunun yanı sıra böyle güzel görüntülerin de yaşandığını söyledi.

Tuncer, gün boyunca merada bulunan koyunların otlatıldıktan sonra kuzuların anneleri ile buluşma anını hayranlıkla seyrederken, günün yorgunluğunu üzerlerinden attıklarını söyledi.