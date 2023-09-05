Haberler



İç Haber



Muş’ta park halindeyken aniden hareket eden yolcu minibüsü alev aldı Abone Olun

Muş’ta park halindeyken aniden hareket eden yolcu minibüsü alev aldı Muş’ta park halindeyken aniden hareket alarak yokuş aşağı ilerleyen 49 M 0011 plakalı yolcu minibüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İHA Muş'ta Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Lale Vadisi Parkı yakınlarında saat 22.00 sularında, yokuşun başına park edilen araç hareket aldıktan hemen sonra yanmaya başladı. Vatandaşlar yangına müdahale etti Aracın alev aldığını gören şoför ve çevredeki vatandaşlar minibüsün tekerleklerine taş koyarak durdurduktan sonra yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaptılar. Yangın söndürüldü İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta detaylı inceleme yaptı.

Google News

Abone Ol