Muş’ta park halindeyken aniden hareket eden yolcu minibüsü alev aldı

İHA
Muş'ta Karşıyaka Mahallesi'nde yer alan Lale Vadisi Parkı yakınlarında saat 22.00 sularında, yokuşun başına park edilen araç hareket aldıktan hemen sonra yanmaya başladı.
Vatandaşlar yangına müdahale etti
Aracın alev aldığını gören şoför ve çevredeki vatandaşlar minibüsün tekerleklerine taş koyarak durdurduktan sonra yangın tüpü ile ilk müdahaleyi yaptılar.
Yangın söndürüldü
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kundaklama şüphesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta detaylı inceleme yaptı.