Muş'ta protez bacağında uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı
Engelli bir şüphelinin protez bacağı içinde 47,10 gram metamfetamin ele geçirildi.
- DHA
- 28.08.2020 - 18:15
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli bir kişinin protez bacağı içine uyuşturucu sakladığı ihbarı üzerine harekete geçti.
PROTEZİN İÇİNDE 47 GRAM METAMFETAMİN BULUNDU
Adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada protez bacağa gizlenmiş 47,10 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Uyuşturucu sevkiyatını protez bacağıyla sağlayan şahıs tutuklandı VİDEO