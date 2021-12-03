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    Muş'ta sahte yüzbaşı yakalandı

    Karşıyaka Mahallesi'nde kendisini yüzbaşı olarak tanıtıp, esnafı binlerce lira dolandıran şahıs, güvenlik güçlerinin harekete geçmesi sonucunda kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 03:53
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 03:58
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    Muş'ta sahte yüzbaşı yakalandı

    Muş'un merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ilginç bir olay yaşandı.

    23 yaşındaki K.P., Yaygın beldesinde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıttı.

    "YÜZBAŞIYIM" DİYEREK ESNAFI 600 BİN LİRA DOLANDIRDI

    Beldede ticaret yapan vatandaşlara güven vermek için Muş’a yeni atandığını anlatan şüphelinin, ödeme yapmadan alışveriş yaparak esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

    Durum üzerine titiz bir çalışma yürüten Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

    Muş ta sahte yüzbaşı yakalandı #1

    GEÇMİŞTE ÇOK SAYIDA HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

    Şüphelinin bir telefoncuda alışveriş yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

    Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Muş'ta sahte yüzbaşı yakalandı VİDEO

    Muş ta sahte yüzbaşı yakalandı #2

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