Muş’ta seyir halindeki trende yangın çıktı

İHA
Tatvan istikametinden Muş istikametine gelen yük trenindeki bir vagon yolda alev aldı.
Yangını fark eden makinist Muş tren garına varmadan önce Muş Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiği öğrenildi.
Yangın kontrol altına alındı
İhbar üzerine tren garına itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.
Yangın esnasında vagonun boş olması büyük bir faciayı önlerken vagonda maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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