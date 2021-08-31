Muş'ta yangın çıktı

Muş’un Derecik köyü yakınlarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda giden ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Muş’un Derecik köyü yakınlarında yangın çıktı,

Merkeze 10 kilometre mesafedeki Derecik köyü bölgesinde bilinmeyen nedenden dolayı örtü yangını meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, Jandarma ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekipler, engebeli arazide yangını söndürme çalışması yürütürken, Muş Valisi İlker Gündüzöz, bölgede örtü yangını meydana geldiğini ve kontrol altında olduğunu ifade etti.

ARAÇLAR BÖLGEYE GİRMEKTE ZORLANIYOR

AFAD, Özel İdare, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü kaydeden Vali Gündüzöz, yerleşim yerlerinin güvende olduğunu, herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

Öte yandan Derecik köyü sakinlerinden Mehmet Sıdık Alkış, yangın çıktığı sırada durumu ekiplere bildirdiklerini belirterek, “Burada araziler çok engebeli. Araçlarla buralara girilemiyor. Devlet burada, jandarma burada, korucular burada, Orman İşletme Müdürlüğü burada, AFAD burada. Yapılabilecek şeyler yapılıyor. Arazi şartları zor olduğu için bu kadar müdahale edilebiliyor.” dedi.