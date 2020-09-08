Mustafa Akıncı Türkiye-KKTC ilişkilerini değerlendirdi

Mustafa Akıncı, Türkiye ile ilişkilerin tanımı üzerine yapıştırılan “Türkiye düşmanı” etiketi hakkında, KKTC'nin de büyümesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, euronews'in RÖP programına konuk oldu.

Ekim ayında yapılacak seçimlerden, Doğu Akdeniz'deki güncel olaylara birçok konuya dair açıklamlarda bulunan Akıncı, kendisine Türkiye ile ilişkilerin üzerine yapıştırılan “Türkiye düşmanı” etiketi hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"YAVRU DA BÜYÜSÜN"

"Türkiye düşmanı” etiketinin bazı kesimlerce bilinçli bir şekilde algılanıp, algılatıldığını söyleyen Akıncı, bunca yıllık siyasi yaşamında Türkiye ile olan ilişkilerinde bir kardeşlik hukuku talebi olduğunu, ana-yavru edebiyatının bir yana bırakılarak, yavrunun da artık büyümesi gerektiği söylemini kullandığını anlattı.

“Anavatan-yavruvatan bunlar yüreklerimizde kalsın, gerçek hayatta dünyaya ‘biz tanıyoruz, siz de tanıyın’ denilen bir varlıksak, devletsek bu devletin de artık kendi kendine yeten, kendi kendini yönetme becerisine sahip bir varlık olduğunu, olması gerektiğini, ona o çerçevede yardımcı olunması gerektiğini kavramamız lazım” ifadelerini kullanan Akıncı, KKTC’nin sürekli balık verilen değil, balık tutmayı öğrenen bir yapıya evrilmesi gerektiğini savundu.

Akıncı, bunu benimsemek istemeyenlerin Türkiye ile KKTC arasında bir ast üst ilişkisi kurmak istediğini dile getirdi.