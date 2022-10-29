Mustafa Sarıgül'den Togg'a dayanıklılık testi
Türkiye Değişim Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yerli araba Togg'un tekerine vurarak, "İnşallah bu lastiklere yol dayanmaz." dedi.
- Haber Merkezi
- 29.10.2022 - 23:27
- Güncelleme : 29.10.2022 - 23:29
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Togg'un ilk aracı banttan inmiş oldu.
Bu gururun yaşandığı açılış töreninde Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de oradaydı.
"Yerli malı, yurdun malı, herkes Togg kullanmalı"
Sarıgül, Togg'un yanına giderek çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
Videoda bir konuşma yapan Sarıgül, "Yerli malı, yurdun malı, herkes Togg kullanmalı." dedi.
Mustafa Sarıgül'den Togg'a dayanıklılık testi - Video
"İnşallah bu lastiklere yol dayanmaz"
Ardından Togg'un tekerleğine vurarak adeta sağlamlık testi yapan Sarıgül, "İnşallah ve inşallah bu lastiklere yol dayanmaz." ifadelerini kullandı.